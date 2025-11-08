Concert Quartet Jazz Saulxures-sur-Moselotte
Concert Quartet Jazz Saulxures-sur-Moselotte samedi 8 novembre 2025.
Concert Quartet Jazz
72 Rue de Hamoir sur Ourthe Saulxures-sur-Moselotte Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-11-08 20:00:00
fin : 2025-11-08 22:00:00
Date(s) :
2025-11-08
Concert Quartet Jazz avec Patrice Lerech-Michel Cuvillon-André Charlier Benoit Souirsse à la Salle Polyvalente de Saulxures sur Moselotte.
Entrée libre.Tout public
0 .
72 Rue de Hamoir sur Ourthe Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est +33 3 29 24 52 13
English :
Jazz Quartet concert with Patrice Lerech-Michel Cuvillon-André Charlier Benoit Souirsse at the Salle Polyvalente, Saulxures sur Moselotte.
Free admission.
German :
Konzert Jazz Quartett mit Patrice Lerech-Michel Cuvillon-André Charlier Benoit Souirsse in der Salle Polyvalente von Saulxures sur Moselotte.
Freier Eintritt.
Italiano :
Concerto Jazz Quartet con Patrice Lerech-Michel Cuvillon-André Charlier Benoit Souirsse alla Salle Polyvalente di Saulxures sur Moselotte.
Ingresso libero.
Espanol :
Concierto Jazz Quartet con Patrice Lerech-Michel Cuvillon-André Charlier Benoit Souirsse en la Sala Polivalente de Saulxures sur Moselotte.
Entrada gratuita.
L’événement Concert Quartet Jazz Saulxures-sur-Moselotte a été mis à jour le 2025-10-22 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES