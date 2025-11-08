Concert Quartet Jazz Saulxures-sur-Moselotte

Concert Quartet Jazz

72 Rue de Hamoir sur Ourthe Saulxures-sur-Moselotte Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-11-08 20:00:00

fin : 2025-11-08 22:00:00

2025-11-08

Concert Quartet Jazz avec Patrice Lerech-Michel Cuvillon-André Charlier Benoit Souirsse à la Salle Polyvalente de Saulxures sur Moselotte.

Entrée libre.Tout public

72 Rue de Hamoir sur Ourthe Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est +33 3 29 24 52 13

English :

Jazz Quartet concert with Patrice Lerech-Michel Cuvillon-André Charlier Benoit Souirsse at the Salle Polyvalente, Saulxures sur Moselotte.

Free admission.

German :

Konzert Jazz Quartett mit Patrice Lerech-Michel Cuvillon-André Charlier Benoit Souirsse in der Salle Polyvalente von Saulxures sur Moselotte.

Freier Eintritt.

Italiano :

Concerto Jazz Quartet con Patrice Lerech-Michel Cuvillon-André Charlier Benoit Souirsse alla Salle Polyvalente di Saulxures sur Moselotte.

Ingresso libero.

Espanol :

Concierto Jazz Quartet con Patrice Lerech-Michel Cuvillon-André Charlier Benoit Souirsse en la Sala Polivalente de Saulxures sur Moselotte.

Entrada gratuita.

L’événement Concert Quartet Jazz Saulxures-sur-Moselotte a été mis à jour le 2025-10-22 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES