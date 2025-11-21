Concert Quartet MEG Saint-Didier-en-Velay

Concert Quartet MEG Saint-Didier-en-Velay vendredi 21 novembre 2025.

Concert Quartet MEG

Cinéma-théâtre Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Début : 2025-11-21 20:00:00

fin : 2025-11-21

2025-11-21

Concert événement à Saint-Didier-en-Velay ! Venez vibrer au son du Quartet MEG avec en 1ère partie Thibaut Préciat.

Une soirée musicale qui mêlera énergie, émotion et talent.



Places en prévente à la mairie ou sur place.

Cinéma-théâtre Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 07

English :

Concert event in Saint-Didier-en-Velay! Come and vibrate to the sound of the MEG Quartet with Thibaut Préciat in 1st part.

A musical evening combining energy, emotion and talent.



Pre-sale tickets available at the town hall or on site.

German :

Event-Konzert in Saint-Didier-en-Velay! Erleben Sie die Klänge des MEG-Quartetts mit Thibaut Préciat als Vorgruppe.

Ein musikalischer Abend, der Energie, Emotionen und Talent vereint.



Kartenvorverkauf im Rathaus oder vor Ort.

Italiano :

Concerto evento a Saint-Didier-en-Velay! Venite a godervi il suono del Quartetto MEG, con Thibaut Préciat nel primo tempo.

Una serata di musica che unisce energia, emozione e talento.



Biglietti in prevendita presso il municipio o sul posto.

Espanol :

¡Concierto en Saint-Didier-en-Velay! Venga a disfrutar de los sonidos del Cuarteto MEG, con Thibaut Préciat en la 1ª parte.

Una velada musical que combina energía, emoción y talento.



Entradas anticipadas disponibles en el ayuntamiento o in situ.

