Concert Quartet MEG Saint-Didier-en-Velay
Concert Quartet MEG Saint-Didier-en-Velay vendredi 21 novembre 2025.
Concert Quartet MEG
Cinéma-théâtre Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Début : 2025-11-21 20:00:00
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Concert événement à Saint-Didier-en-Velay ! Venez vibrer au son du Quartet MEG avec en 1ère partie Thibaut Préciat.
Une soirée musicale qui mêlera énergie, émotion et talent.
Places en prévente à la mairie ou sur place.
Cinéma-théâtre Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 07
English :
Concert event in Saint-Didier-en-Velay! Come and vibrate to the sound of the MEG Quartet with Thibaut Préciat in 1st part.
A musical evening combining energy, emotion and talent.
Pre-sale tickets available at the town hall or on site.
German :
Event-Konzert in Saint-Didier-en-Velay! Erleben Sie die Klänge des MEG-Quartetts mit Thibaut Préciat als Vorgruppe.
Ein musikalischer Abend, der Energie, Emotionen und Talent vereint.
Kartenvorverkauf im Rathaus oder vor Ort.
Italiano :
Concerto evento a Saint-Didier-en-Velay! Venite a godervi il suono del Quartetto MEG, con Thibaut Préciat nel primo tempo.
Una serata di musica che unisce energia, emozione e talento.
Biglietti in prevendita presso il municipio o sul posto.
Espanol :
¡Concierto en Saint-Didier-en-Velay! Venga a disfrutar de los sonidos del Cuarteto MEG, con Thibaut Préciat en la 1ª parte.
Una velada musical que combina energía, emoción y talento.
Entradas anticipadas disponibles en el ayuntamiento o in situ.
L’événement Concert Quartet MEG Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de Tourisme Loire Semène