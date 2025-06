Concert Quatre saisons à la chapelle de Kerbader Chapelle Kerbader Fouesnant Fouesnant 25 juillet 2025 20:30

Concert Quatre saisons à la chapelle de Kerbader

Concert de Bogdan Nesterenko ( accordéon bayan)

Ouvres de A. Vivaldi, J. S. Bach, P .Tchaïkovski, E. Grieg, musique ukrainienne…

Virtuose ukrainien Bogdan Nesterenko, nous emmène hors des sentiers battus pour …un concert unique et exceptionnel… .

De la puissante Toccata et fugue en ré-mineur de J.S. Bach au vertigineux concerto Hiver des Quatre Saisons d’A. Vivaldi, en passant par des transcriptions originales des œuvres de Grieg et Tchaïkovski…Concertiste renommé redonne des couleurs inédites aux plus grandes œuvres classiques. C’est ensuite que la promenade prend un accent slave les spectateurs naviguent entre les rythmes dansants et nostalgiques amenés de l’Ukraine natale du musicien.

Concertiste international, Bogdan Nesterenko se produit régulièrement sur les scènes et dans les festivals prestigieux en Europe. On peut l’entendre sur les ondes de France Musique, BBC Radio ou sur CultureBox. .

Chapelle Kerbader Fouesnant 781 Hent Kerbader

Fouesnant 29170 Finistère Bretagne

