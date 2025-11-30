Concert Quatre saisons de Clori et Tirsi Montbéliard

Concert Quatre saisons de Clori et Tirsi Montbéliard dimanche 30 novembre 2025.

Concert Quatre saisons de Clori et Tirsi

Château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard Doubs

Début : 2025-11-30 11:00:00

fin : 2025-11-30 16:00:00

2025-11-30

Concert Quatre saisons de Clori et Tirsi

Avec l’ensemble Agamemnon

Alternant pièces instrumentales et vocales, musique et texte, italien chanté et français parlé, « les quatre saisons de Clori et Tirsi » célèbre les quatre saisons d’amours et de tourments de Clori et Tirsi.

Un fil rouge dramaturgique, explicité tout au long du concert par les artistes, relie les différents tableaux musicaux, donnant une dimension théâtrale à cette myriade de courtes pièces italiennes du début de l’époque baroque.

Avec Caroline Michel Soprano, François Cardey Cornets et direction artistique, Etienne Galletizer Théorbe et guitare baroque et Louis Capeille Harpe triple.

Gratuit. Sur réservation (billetterie en ligne). L’accès au reste du musée implique l’achat d’un billet. Renseignement au 03 81 99 22 57 .

Château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 57 musees@montbeliard.fr

