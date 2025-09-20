Concert Quattro & Sei Eglise Saint-Bernard Talloires-Montmin

Concert Quattro & Sei Samedi 20 septembre, 18h00 Eglise Saint-Bernard Haute-Savoie

Début : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Concert de Quattro & Sei, un duo violoncelle-guitare aux confluences musicales des répertoires classique et moderne.

Laissez-vous envoûter par la musique de Florence Kressmann et Christophe Duflos, deux musiciens menthonnais.

Eglise Saint-Bernard 74290 Menthon-Saint-Bernard Talloires-Montmin 74290 Talloires Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Mairie de Menthon-Saint-Bernard