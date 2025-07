Concert Quatuor à cordes Rue du Château Sully

Château de Sully Sully Saône-et-Loire

2025-08-08 20:00:00

2025-08-08

Concert au Théâtre du Château de Sully.

Le quatuor à cordes « Sedici Corde » est composé de musiciens basés en Bourgogne.

Nelly Lousteau et Yves Marrilliet aux violons, Claire Vincent à l’alto et Lorraine Brosse au violoncelle.

Diplômés des Conservatoires de Dijon, Haute école de musique Genève, Haute école musique de Bâle, Conservatoire royal de Bruxelles, ils se sont rencontrés lors d’échanges et de projets pédagogiques au sein des conservatoires de musique d’Autun, du Creusot et de Montceau-les-Mines ou ils enseignent leurs instruments respectifs.

Passionnés par la musique de chambre et son répertoire, ils jouent depuis deux ans en concert un répertoire varié allant de Schubert à Lady Gaga.

Ils se sont produits à Autun, Gueugnon, Charolles, au festival de printemps du Creusot et à Gruyère en Suisse…

Ils accompagnent régulièrement les Chœurs du Charollais et d’autres ensembles vocaux.

Programme

HAYDNQuatuor à cordes l’oiseau opus 33 n°3

Franz SCHUBERT

Quatuor à cordes n°13 en la mineur Rosamunde

Antonin DVORAK

Quatuor n°12 opus 96 Américain 1ER ET 2EME MOUVEMENTS

Réservation indispensable ! .

Rue du Château Château de Sully Sully 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 82 09 86 info@chateaudesully.com

