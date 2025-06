Concert Quatuor à cordes « Togha » de Tirana 36ème festival international des Eurochestries Temple protestant Montendre 6 août 2025 20:30

Concert Quatuor à cordes « Togha » de Tirana 36ème festival international des Eurochestries Temple protestant Place du Temple Montendre Charente-Maritime

Dans le cadre du festival international d’orchestres de jeunes Eurochestries pour sa 36ème anniversaire Quatuor à cordes « Togha » de Tirana au temple protestant de Montendre.

Temple protestant Place du Temple

Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 42 91 82 eurochestries.17@orange.fr

English :

As part of the 36th anniversary of the Eurochestries international festival of youth orchestras, the « Togha » string quartet from Tirana performs at the Protestant church in Montendre.

German :

Im Rahmen des internationalen Jugendorchesterfestivals Eurochestries zu seinem 36. Geburtstag Streichquartett « Togha » aus Tirana im protestantischen Tempel von Montendre.

Italiano :

Nell’ambito del 36° anniversario del festival internazionale delle orchestre giovanili Eurochestries, il quartetto d’archi « Togha » di Tirana si esibirà nella chiesa protestante di Montendre.

Espanol :

En el marco del 36º aniversario del festival internacional de jóvenes orquestas Eurochestries, el cuarteto de cuerda « Togha » de Tirana actuará en la iglesia protestante de Montendre.

