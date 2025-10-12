Concert « Quatuor à la ronde » Eglise Saint-Denis Chazemais
Concert « Quatuor à la ronde » Eglise Saint-Denis Chazemais dimanche 12 octobre 2025.
Concert « Quatuor à la ronde »
Eglise Saint-Denis 1 place de l’Eglise Chazemais Allier
Début : 2025-10-12 15:30:00
fin : 2025-10-12
2025-10-12
Le Quatuor À la ronde vous donne rendez-vous pour un moment musical unique autour des musiques et chants du monde ✨
Eglise Saint-Denis 1 place de l’Eglise Chazemais 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 58 11 25 legrillon-chazemais@orange.fr
English :
The Quatuor À la ronde invites you to a unique musical experience featuring music and songs from around the world?
German :
Das Quatuor À la ronde lädt Sie zu einem einzigartigen musikalischen Moment rund um die Musik und die Gesänge der Welt ein?
Italiano :
Il Quatuor À la ronde vi invita a un’esperienza musicale unica con musiche e canzoni da tutto il mondo?
Espanol :
El Quatuor À la ronde le invita a una experiencia musical única con música y canciones de todo el mundo..
