Concert « Quatuor à la ronde »

Eglise Saint-Denis 1 place de l’Eglise Chazemais Allier

Début : 2025-10-12 15:30:00

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Le Quatuor À la ronde vous donne rendez-vous pour un moment musical unique autour des musiques et chants du monde ✨

Eglise Saint-Denis 1 place de l’Eglise Chazemais 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 58 11 25 legrillon-chazemais@orange.fr

English :

The Quatuor À la ronde invites you to a unique musical experience featuring music and songs from around the world?

German :

Das Quatuor À la ronde lädt Sie zu einem einzigartigen musikalischen Moment rund um die Musik und die Gesänge der Welt ein?

Italiano :

Il Quatuor À la ronde vi invita a un’esperienza musicale unica con musiche e canzoni da tutto il mondo?

Espanol :

El Quatuor À la ronde le invita a una experiencia musical única con música y canciones de todo el mundo..

