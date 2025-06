Concert Quatuor Barbershop Le Coteau Deauville 11 juillet 2025 20:30

Calvados

Concert Quatuor Barbershop Le Coteau Eglise Saint-Laurent Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 20:30:00

fin : 2025-07-11

Date(s) :

2025-07-11

Les Amis de l’église Saint-Laurent, qui veille à la préservation et la mise en valeur patrimoniale de l’ancienne petite église de Deauville, reçoivent le quatuor Barbershop, composé des ténors Philippe Tesson et Bernard Eustache et de Keith Ingram et Hervé Leforestier à la basse.

Lors de ce concert, ils voyageront à travers plusieurs époques et plusieurs styles musicaux pour le seul plaisir de la découverte.

Le quatuor Barbershop de Lisieux est né il y a quatre ans de la réunion de quatre amis chanteurs qui voulaient explorer ce répertoire. Dans la deuxième moitié du XlXe siècle, aux États-Unis, les boutiques de barbier étaient un endroit de sociabilité, où les hommes, en attendant leur tour, avaient coutume de chanter ensemble et d’harmoniser à l’oreille, les chansons traditionnelles ou à la mode. À partir de là, s’est créé un répertoire de quatuor Barbershop, à l’origine écrit pour des voix d’homme, allant de la basse au ténor. Des musiciens professionnels s’en sont emparé et ont conçu des harmonisations de plus en plus sophistiquées, utilisant la technique de l’harmonie serrée. Par la suite des quatuors féminins se sont créés. Le répertoire embrasse beaucoup de styles à la mode aux États-Unis chanson traditionnelle, ragtime, spirituals, comédie musicale, pop, chansons à la mode…

Le Coteau Eglise Saint-Laurent

Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00 info@indeauville.fr

English : Concert Quatuor Barbershop

The Friends of Saint-Laurent Church, who oversee the preservation and enhancement of the heritage of Deauville’s ancient little church, welcome the Barbershop Quartet, made up of tenors Philippe Tesson and Bernard Eustache, and Keith Ingram and Hervé Leforestier on bass.

In this concert, they will travel through several eras and musical styles for the sheer pleasure of discovery.

The Lisieux Barbershop Quartet was formed four years ago by four singing friends who wanted to explore this repertoire. In the second half of the 19th century in the United States, barbershops were a place of sociability, where men, while waiting their turn, used to sing together and harmonize traditional or fashionable songs by ear. From there, a Barbershop quartet repertoire was created, originally written for male voices ranging from bass to tenor. Professional musicians seized upon it and devised increasingly sophisticated harmonizations, using the technique of tight harmony. Later, women’s quartets were formed. The repertoire embraces many of the styles fashionable in the United States: traditional songs, ragtime, spirituals, musicals, pop, fashionable songs…

German : Concert Quatuor Barbershop

Die Freunde der Saint-Laurent-Kirche, die sich um den Erhalt und die Aufwertung des Kulturerbes der ehemaligen kleinen Kirche von Deauville kümmert, empfangen das Barbershop-Quartett, das aus den Tenören Philippe Tesson und Bernard Eustache sowie Keith Ingram und Hervé Leforestier am Bass besteht.

Bei diesem Konzert werden sie durch mehrere Epochen und Musikstile reisen, einzig und allein aus Freude an der Entdeckung.

Das Barbershop-Quartett aus Lisieux entstand vor vier Jahren aus der Zusammenkunft von vier befreundeten Sängern, die dieses Repertoire erforschen wollten. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren Barbierläden in den Vereinigten Staaten ein Ort der Geselligkeit, an dem Männer, die darauf warteten, dass sie an die Reihe kamen, gemeinsam sangen und traditionelle oder modische Lieder nach Gehör harmonisierten. Daraus entwickelte sich ein Barbershop-Quartettrepertoire, das ursprünglich für Männerstimmen von Bass bis Tenor geschrieben wurde. Professionelle Musiker griffen es auf und entwarfen immer ausgefeiltere Harmonisierungen, bei denen sie die Technik der engen Harmonie verwendeten. Später wurden auch Frauenquartette gegründet. Das Repertoire umfasst viele der in den USA angesagten Stile: traditionelle Lieder, Ragtime, Spirituals, Musicals, Pop, Trendlieder…

Italiano :

Gli Amici della Chiesa di Saint-Laurent, che si occupano della conservazione e della valorizzazione del patrimonio dell’antica chiesetta di Deauville, ospitano il Quartetto Barbershop, composto dai tenori Philippe Tesson e Bernard Eustache e da Keith Ingram e Hervé Leforestier al basso.

In questo concerto viaggeranno attraverso epoche e stili musicali diversi per il puro piacere della scoperta.

Il Lisieux Barbershop Quartet è stato formato quattro anni fa da quattro amici cantanti che volevano esplorare questo repertorio. Nella seconda metà del XIX secolo, negli Stati Uniti, i barbieri erano un luogo di socialità, dove gli uomini, mentre aspettavano il loro turno, cantavano insieme e armonizzavano a orecchio canzoni tradizionali o alla moda. Nasce così il repertorio del quartetto Barbershop, originariamente scritto per voci maschili dal basso al tenore. I musicisti professionisti lo adottarono e idearono armonizzazioni sempre più sofisticate, utilizzando la tecnica della tight harmony. In seguito si formarono anche quartetti femminili. Il repertorio abbraccia molti degli stili in voga negli Stati Uniti: canzoni tradizionali, ragtime, spiritual, musical, pop, canzoni alla moda…

Espanol :

Los Amigos de la Iglesia Saint-Laurent, que velan por la conservación y la valorización del patrimonio de la antigua iglesia de Deauville, acogen al Cuarteto Barbershop, compuesto por los tenores Philippe Tesson y Bernard Eustache y los bajos Keith Ingram y Hervé Leforestier.

En este concierto, viajarán a través de diferentes épocas y estilos musicales por el puro placer del descubrimiento.

El Cuarteto de Barbería Lisieux fue creado hace cuatro años por cuatro amigos cantantes que deseaban explorar este repertorio. En la segunda mitad del siglo XIX en Estados Unidos, las barberías eran un lugar de sociabilidad, donde los hombres, mientras esperaban su turno, solían cantar juntos y armonizar de oído canciones tradicionales o de moda. De ahí surgió el repertorio para cuartetos de barbería, escrito originalmente para voces masculinas que iban del bajo al tenor. Los músicos profesionales lo adoptaron e idearon armonizaciones cada vez más sofisticadas, utilizando la técnica de la armonía apretada. Más tarde se formaron cuartetos femeninos. El repertorio abarca muchos de los estilos de moda en Estados Unidos: canciones tradicionales, ragtime, espirituales, musicales, pop, canciones de moda…

L’événement Concert Quatuor Barbershop Deauville a été mis à jour le 2025-06-23 par OT SPL Deauville