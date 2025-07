Concert Quatuor baroque de Paris Chapelle St-Louis Barneville-Carteret

Concert Quatuor baroque de Paris Chapelle St-Louis Barneville-Carteret mercredi 23 juillet 2025.

Concert Quatuor baroque de Paris

Chapelle St-Louis 3 Allée Saint-Louis Barneville-Carteret Manche

Le répertoire des quatuors avec flûte est vaste. Le Quatuor Baroque de Paris remet à l’honneur les œuvres de Mozart, Abel, Graff, Hoffmeister, Wendling et tant d’autres qui se sont essayés avec bonheur à cette écriture concertante du XVIIIe siècle.

Le Quatuor baroque est né de la complicité de quatre musiciens passionnés de musique ancienne et établis à Paris. L’originalité de cette musique de divertissement s’exprime grâce aux talents croisés de la violoniste Naoko Callet Nakatani, de l’altiste Julien Neville, du violoncelliste Jean-Marie Chevalier et de la flûtiste sur Traverso Sylvie Berthod.

D’une manière historiquement informée, cette formation particulière apparaît à la fin de la période baroque et pré-classique. Les quatre instruments évoluent dans leur jeu de manière libre et en cohérence avec le discours musical à quatre voix. Le précurseur de la musique de chambre baroque pour quatuor avec flûte fut le compositeur allemand Telemann (1681-1767). Il compose six Quatuors parisiens en 1730, dans lesquels trois instrumentistes, une flûte, un violon et une viole de gambe sont accompagnés par une basse continue au clavecin.

Le Quatuor baroque de Paris se tourne vers une forme plus équilibrée, plus harmonieuse entre les différentes voix, qui s’enrichissent, s’entremêlent, s’échangent, conversent, s’épanouissent enfin avec légèreté ou intensité, virtuosité ou sobriété.

Chapelle St-Louis 3 Allée Saint-Louis Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie +33 6 50 60 72 27 ctherond@free.fr

English : Concert Quatuor baroque de Paris

The repertoire for flute quartets is vast. The Quatuor Baroque de Paris brings back to life the works of Mozart, Abel, Graff, Hoffmeister, Wendling and so many others who tried their hand at this 18th-century concertante style.

The Baroque Quartet was born of the complicity of four Paris-based musicians with a passion for early music. The originality of this entertaining music is expressed by the combined talents of violinist Naoko Callet Nakatani, violist Julien Neville, cellist Jean-Marie Chevalier and flutist Sylvie Berthod on « Traverso ».

Historically speaking, this particular formation appeared at the end of the Baroque and pre-Classical periods. The four instruments play freely, in coherence with the four-part musical discourse. The precursor of Baroque chamber music for flute quartet was the German composer Telemann (1681-1767). He composed six Quatuors parisiens in 1730, in which three instrumentalists flute, violin and viola da gamba are accompanied by basso continuo on the harpsichord.

The Quatuor baroque de Paris turns to a more balanced form, more harmonious between the different voices, which are enriched, intermingled, exchanged, conversed with, finally blossoming with lightness or intensity, virtuosity or sobriety.

German :

Das Repertoire an Flötenquartetten ist riesig. Das Quatuor Baroque de Paris bringt die Werke von Mozart, Abel, Graff, Hoffmeister, Wendling und vielen anderen zu Ehren, die sich mit Freude an dieser konzertanten Schreibweise des 18.

Das Barockquartett entstand aus der Komplizenschaft von vier Musikern, die sich für Alte Musik begeistern und in Paris leben. Die Originalität dieser Unterhaltungsmusik kommt dank der sich überschneidenden Talente der Geigerin Naoko Callet Nakatani, des Bratschisten Julien Neville, des Cellisten Jean-Marie Chevalier und der Flötistin auf « Traverso » Sylvie Berthod zum Ausdruck.

Historisch gesehen taucht diese besondere Besetzung in der späten Barock- und Vorklassikzeit auf. Die vier Instrumente entwickeln sich in ihrem Spiel frei und im Einklang mit dem vierstimmigen musikalischen Diskurs. Der Vorläufer der barocken Kammermusik für Flötenquartett war der deutsche Komponist Telemann (1681-1767). Er komponierte 1730 sechs Pariser Quartette, in denen drei Instrumentalisten eine Flöte, eine Violine und eine Gambe von einem Basso continuo auf dem Cembalo begleitet werden.

Das Pariser Barockquartett wendet sich einer ausgewogeneren, harmonischeren Form zwischen den verschiedenen Stimmen zu, die sich bereichern, miteinander verflechten, austauschen, sich unterhalten und schließlich mit Leichtigkeit oder Intensität, Virtuosität oder Nüchternheit aufblühen.

Italiano :

Il repertorio dei quartetti per flauto è vastissimo. Il Quatuor Baroque de Paris dà spazio a opere di Mozart, Abel, Graff, Hoffmeister, Wendling e tanti altri che si sono cimentati in questo stile concertante del XVIII secolo.

Il Quartetto Barocco è stato formato da quattro musicisti parigini appassionati di musica antica. L’originalità di questa musica divertente si esprime attraverso il talento combinato della violinista Naoko Callet Nakatani, del violista Julien Neville, del violoncellista Jean-Marie Chevalier e della flautista Sylvie Berthod su « Traverso ».

Storicamente parlando, questa particolare formazione è apparsa alla fine del periodo barocco e preclassico. I quattro strumenti suonano liberamente e coerentemente con il discorso musicale a quattro voci. Il precursore della musica da camera barocca per quartetto di flauti fu il compositore tedesco Telemann (1681-1767). Nel 1730 compose sei Quatuors parisiens, in cui tre strumentisti un flauto, un violino e una viola da gamba sono accompagnati da un basso continuo al clavicembalo.

Il Quatuor baroque de Paris si orientò verso una forma più equilibrata, più armoniosa tra le diverse voci, che si arricchiscono, si mescolano, si scambiano, dialogano e infine sbocciano con leggerezza o intensità, virtuosismo o sobrietà.

Espanol :

El repertorio de cuartetos para flauta es muy amplio. El Quatuor Baroque de Paris da un lugar de honor a obras de Mozart, Abel, Graff, Hoffmeister, Wendling y tantos otros que probaron suerte en este estilo concertante del siglo XVIII.

El Cuarteto Barroco está formado por cuatro músicos parisinos apasionados por la música antigua. La originalidad de esta música lúdica se expresa a través de los talentos combinados de la violinista Naoko Callet Nakatani, el violista Julien Neville, el violonchelista Jean-Marie Chevalier y la flautista Sylvie Berthod en ‘Traverso’.

Desde el punto de vista histórico, esta formación particular apareció a finales de los periodos barroco y preclásico. Los cuatro instrumentos tocan de forma libre y coherente con el discurso musical a cuatro voces. El precursor de la música de cámara barroca para cuarteto de flautas fue el compositor alemán Telemann (1681-1767). Compuso seis Quatuors parisiens en 1730, en los que tres instrumentistas -una flauta, un violín y una viola da gamba- están acompañados por un bajo continuo al clave.

El Quatuor baroque de Paris se orientó hacia una forma más equilibrada, más armoniosa entre las diferentes voces, que se enriquecían, se entremezclaban, se intercambiaban, conversaban y finalmente florecían con ligereza o intensidad, virtuosismo o sobriedad.

