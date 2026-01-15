Concert Quatuor Bedrich & la pianiste Machiko Yanase Raveau Oizon
Concert Quatuor Bedrich & la pianiste Machiko Yanase Raveau
Château de la Verrerie Oizon Cher
Début : 2026-05-17 17:00:00
2026-05-17
Une occasion rare de découvrir le château de La Verrerie en musique.
Un concert à un tarif exceptionnel dans la grande galerie du château de La Verrerie avec un quatuor à cordes mené par la japonaise Aya Hasegawa accompagnant la pianiste franco-japonaise Machiko Yanase-Raveau.
Organisé par le Festival de Boucard 10 .
Château de la Verrerie Oizon 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 6 75 90 23 82
English :
A rare opportunity to discover the Château de La Verrerie through music.
