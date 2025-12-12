Concert Quatuor Christema Eglise évangélique Orthez
Concert Quatuor Christema Eglise évangélique Orthez dimanche 14 décembre 2025.
Concert Quatuor Christema
Eglise évangélique 74 rue Lapeyrère Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Le quatuor vocal sera accompagné au piano par Damien Guille. Au programme, des œuvres emblématiques du répertoire classique et des chants traditionnels revisités. .
Eglise évangélique 74 rue Lapeyrère Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 30 22 54
English : Concert Quatuor Christema
L’événement Concert Quatuor Christema Orthez a été mis à jour le 2025-12-10 par OT Coeur de Béarn