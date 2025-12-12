Concert Quatuor Christema Eglise évangélique Orthez

Concert Quatuor Christema

Eglise évangélique 74 rue Lapeyrère Orthez Pyrénées-Atlantiques

Le quatuor vocal sera accompagné au piano par Damien Guille. Au programme, des œuvres emblématiques du répertoire classique et des chants traditionnels revisités. .

Eglise évangélique 74 rue Lapeyrère Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 30 22 54

