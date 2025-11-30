Concert QUATUOR de clarinette A PIACERE

Walbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2025-11-30 11:00:00

fin : 2025-11-30 12:00:00

2025-11-30

Venez débuter votre journée en découvrant ce quatuor de clarinettes. Ces quatre clarinettistes de talent vous emmènerons avec eux dans leur univers musical.

Ils seront précédés de l’ensemble de clarinette éphémère des écoles de musique de Walbach, Munster, Turckheim et Ribeauvillé qui jouera 3 pièces. 0 .

Walbach 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 6 63 40 53 16 emilie.kegler@gmail.com

English :

Start your day by discovering this clarinet quartet. These four talented clarinetists will take you with them into their musical universe.

German :

Beginnen Sie Ihren Tag mit der Entdeckung dieses Klarinettenquartetts. Diese vier talentierten Klarinettisten nehmen Sie mit in ihre musikalische Welt.

Italiano :

Venite a iniziare la vostra giornata scoprendo questo quartetto di clarinetti. Questi quattro talentuosi clarinettisti vi porteranno nel loro mondo musicale.

Espanol :

Venga a empezar el día descubriendo a este cuarteto de clarinetes. Estos cuatro talentosos clarinetistas le adentrarán en su universo musical.

