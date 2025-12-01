Concert Quatuor de saxophones Laval
Concert Quatuor de saxophones
13 Place du 11 Novembre Laval Mayenne
Début : 2025-12-10 20:45:00
fin : 2025-12-10 21:30:00
2025-12-10
Laissez-vous envoûter par un quatuor de saxophones aux Halles de Laval.
Le mercredi 10 décembre, laisse-toi transporter par les sonorités envoûtantes d’un quatuor de saxophones aux Halles de Laval.
De 20h45 à 21h30, C’est sans comPLEXe que le quatuor PLEX vous propose un répertoire de musique Pop varié, d’aujourd’hui et d’avant…Point de duPLEX, c’est du live! Ces 4 potes ne vous laisseront pas perPLEXe!!!
Lieu Les Halles de Laval
Date Mercredi 10 décembre 2025
Horaire 20h45 à 21h30
Concert gratuit ouvert à tous .
13 Place du 11 Novembre Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
English :
Let yourself be enchanted by a saxophone quartet at Les Halles de Laval.
