Concert Quatuor de saxophones

13 Place du 11 Novembre Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 20:45:00

fin : 2025-12-10 21:30:00

Date(s) :

2025-12-10

Laissez-vous envoûter par un quatuor de saxophones aux Halles de Laval.

Le mercredi 10 décembre, laisse-toi transporter par les sonorités envoûtantes d’un quatuor de saxophones aux Halles de Laval.

De 20h45 à 21h30, C’est sans comPLEXe que le quatuor PLEX vous propose un répertoire de musique Pop varié, d’aujourd’hui et d’avant…Point de duPLEX, c’est du live! Ces 4 potes ne vous laisseront pas perPLEXe!!!

Lieu Les Halles de Laval

Date Mercredi 10 décembre 2025

Horaire 20h45 à 21h30

Concert gratuit ouvert à tous .

13 Place du 11 Novembre Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

English :

Let yourself be enchanted by a saxophone quartet at Les Halles de Laval.

L’événement Concert Quatuor de saxophones Laval a été mis à jour le 2025-11-26 par LAVAL TOURISME