Concert Quatuor de saxophones Rue Abbé Barthelet Prémanon

Rue Abbé Barthelet Eglise de Prémanon Prémanon Jura
Début : 2026-02-15 17:00:00
fin : 2026-02-15 18:00:00
2026-02-15
Concert. Sax Haut 4, un quatuor de saxophonistes Haut jurassien, vous propose d’embarquer dans un voyage musical varié classique, jazz, tango, traditionnel…
Venez découvrir la sonorité unique de 4 saxophones réunis. .
saxhaut4@gmail.com
