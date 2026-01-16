Concert Quatuor de saxophones Rue Abbé Barthelet Prémanon

Concert Quatuor de saxophones

Rue Abbé Barthelet Eglise de Prémanon Prémanon Jura

Concert. Sax Haut 4, un quatuor de saxophonistes Haut jurassien, vous propose d’embarquer dans un voyage musical varié classique, jazz, tango, traditionnel…

Venez découvrir la sonorité unique de 4 saxophones réunis. .

Rue Abbé Barthelet Eglise de Prémanon Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté saxhaut4@gmail.com

