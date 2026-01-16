Concert Quatuor de saxophones Rue Abbé Barthelet Prémanon

Rue Abbé Barthelet Eglise de Prémanon Prémanon Jura

Début : 2026-02-15 17:00:00
fin : 2026-02-15 18:00:00

2026-02-15

Concert. Sax Haut 4, un quatuor de saxophonistes Haut jurassien, vous propose d’embarquer dans un voyage musical varié classique, jazz, tango, traditionnel…
Venez découvrir la sonorité unique de 4 saxophones réunis.   .

Rue Abbé Barthelet Eglise de Prémanon Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté   saxhaut4@gmail.com

