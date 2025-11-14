Concert Quatuor Diotima Place Charles de Gaulle Toul

Concert Quatuor Diotima

Place Charles de Gaulle Cathédrale Saint-Étienne de Toul Toul Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-14 18:30:00

Le Quatuor Diotima bouscule les frontières entre classique et création contemporaine avec une énergie saisissante. Entre Bartók, Boulez et les talents d’aujourd’hui, ils font vibrer les scènes du monde entier.

Ils seront à Toul pour un concert exceptionnel à la cathédrale Saint-Étienne !Tout public

Place Charles de Gaulle Cathédrale Saint-Étienne de Toul Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 64 31 15 contact@mjc-toul.fr

English :

The Quatuor Diotima blurs the boundaries between classical and contemporary creation with a striking energy. Between Bartók, Boulez and the talents of today, they are thrilling audiences the world over.

They’ll be in Toul for an exceptional concert at Saint-Étienne Cathedral!

German :

Das Diotima Quartett sprengt die Grenzen zwischen Klassik und zeitgenössischem Schaffen mit packender Energie. Zwischen Bartók, Boulez und den Talenten von heute lassen sie die Bühnen der ganzen Welt vibrieren.

In Toul werden sie für ein außergewöhnliches Konzert in der Kathedrale Saint-Étienne zu Gast sein!

Italiano :

Il Quatuor Diotima sfuma i confini tra musica classica e creazione contemporanea con un’energia sorprendente. Da Bartók e Boulez ai talenti di oggi, sono una forza da tenere in considerazione sui palcoscenici di tutto il mondo.

Saranno a Toul per un concerto eccezionale nella cattedrale di Saint-Étienne!

Espanol :

El Quatuor Diotima desdibuja las fronteras entre la música clásica y la creación contemporánea con una energía asombrosa. De Bartók a Boulez, pasando por los talentos de hoy, son una fuerza a tener en cuenta en los escenarios de todo el mundo.

Estarán en Toul para un concierto excepcional en la catedral de Saint-Étienne

