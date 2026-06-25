Le Collet-de-Dèze

CONCERT QUATUOR ERABLE

Temple Le Collet-de-Dèze Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 18:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Thibault Will et son Quatuor Erable reviennent cette année pour une tournée de plusieurs concerts dans la région.

Au programme Ludwig van Beethoven, W.A. MOZART

Thibault Will et son Quatuor Erable reviennent cette année pour une tournée de plusieurs concerts dans la région.

Au programme au temple

– Ludwig van Beethoven Quatuor à cordes n7 “Razumovski” en fa Majeur op 59/1

– W.A. MOZART Quatuor à cordes n15 en ré mineur K.421

Violons Quentin Schersach, Guillaume Paci

Alto Paul Erdmann

Violoncelle Thibaut Will .

Temple Le Collet-de-Dèze 48160 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

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English :

Thibault Will and his Quatuor Erable are returning this year for a tour featuring several concerts in the region.

The program includes works by Ludwig van Beethoven and W.A. Mozart.

L’événement CONCERT QUATUOR ERABLE Le Collet-de-Dèze a été mis à jour le 2026-06-25 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère