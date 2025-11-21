Concert Quatuor Hermione, Eloise Saenz & Claire Myers Saché

Concert Quatuor Hermione, Eloise Saenz & Claire Myers

Le quatuor Hermione, accompagné de Claire Myers au violoncelle et Eloise Seanz à l’alto se produisent pour interpréter les deux sextuors de Johannes Brahms.

Ces six jeunes musiciens professionnels sont issus des conservatoires supérieurs de Paris, de Lyon et de la région parisienne.

Le quatuor Hermione a été fondé en 2023 et compte deux tournées estivales à son actif. Il étudie auprès du quatuor Tchalik. 1 .

English :

The Hermione Quartet, accompanied by Claire Myers on cello and Eloise Seanz on viola, perform the two sextets by Johannes Brahms.

These six young professional musicians are graduates of the Conservatoires Supérieurs de Paris, Lyon and the Paris region.

German :

Das Hermione-Quartett, begleitet von Claire Myers am Cello und Eloise Seanz an der Viola, tritt auf, um die beiden Sextette von Johannes Brahms zu interpretieren.

Diese sechs jungen Berufsmusiker haben an den Conservatoires Supérieurs in Paris, Lyon und der Pariser Region studiert.

Italiano :

Il Quartetto Hermione, accompagnato da Claire Myers al violoncello ed Eloise Seanz alla viola, eseguirà i due sestetti di Johannes Brahms.

Questi sei giovani musicisti professionisti sono diplomati presso i Conservatori Superiori di Parigi, Lione e della regione parigina.

Espanol :

El Cuarteto Hermione, acompañado por Claire Myers al violonchelo y Eloise Seanz a la viola, interpretará los dos sextetos de Johannes Brahms.

Estos seis jóvenes músicos profesionales son titulados por los Conservatorios Superiores de París, Lyon y la región parisina.

