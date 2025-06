Concert Quatuor Hermione Rosnay 18 juillet 2025 20:00

Indre

Concert Quatuor Hermione 13 rue Saint André Rosnay Indre

Début : Vendredi 2025-07-18 20:00:00

Le domaine de la Crapaudine accueille ce quatuor chez eux.

Le quatuor Hermione, c’est avant tout quatre amis qui ont voulu faire de la musique ensemble . Formé officiellement en 2023, ses membres se connaissent, et travaillent ensemble depuis plusieurs années .

Ils ont tous les quatre été introduits et formés à l’art du quatuor à cordes au conservatoire à rayonnement régional Jacques Thibault de Bordeaux dans la classe de Jean-Paul Minali Bella . Ils apprennent avec lui les subtilités du quatuor en abordant un répertoire ambitieux tel que des pièces de Mozart, Dvorak, Beethoven, ou encore Brahms .

Le quatuor a eu l’opportunité de travailler dans le cadre de master class avec Olivier Charlier, Mi-sa Yang, et Jan Orawiec . .

13 rue Saint André

Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 07 80 39 15 la.crapaudine@orange.fr

English :

The Domaine de la Crapaudine welcomes this quartet to their home.

German :

Die Domaine de la Crapaudine heißt dieses Quartett bei sich zu Hause willkommen.

Italiano :

Il Domaine de la Crapaudine ospita questo quartetto.

Espanol :

El Domaine de la Crapaudine alberga este cuarteto.

