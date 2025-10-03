Concert: Quatuor Ineo Altkirch

Concert: Quatuor Ineo

1 Place Xavier Jourdain Altkirch Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-10-03 19:00:00

fin : 2025-10-03 20:15:00

2025-10-03

S’il représente l’un des plus grands défis pour un chambriste, le quatuor à cordes n’en reste pas moins l’une des expériences les plus gratifiantes et les plus belles ! En témoigne la longue et passionnante histoire du Quatuor Ineo, jalonnée de récompenses internationales et de succès dans le monde entier.

C’est au classicisme viennois d’abord, que la formation autrichienne rendra hommage avec l’un des quatuors les plus audacieux de Mozart. Hommage à la France ensuite, avec l’emblématique oeuvre de Ravel. Hommage, enfin, à la création contemporaine qui, dans la continuité d’une tradition de plus de deux siècles, perpétue cet art exigeant. .

1 Place Xavier Jourdain Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 00 04 culture@mairie-altkirch.fr

English :

Although it represents one of the greatest challenges for a chamber musician, the string quartet is nonetheless one of the most gratifying and beautiful experiences! Reservations required

German :

Das Streichquartett ist eine der größten Herausforderungen für Kammermusiker, aber es ist auch eine der lohnendsten und schönsten Erfahrungen! Reservierung erforderlich

Italiano :

Sebbene rappresenti una delle più grandi sfide per un musicista da camera, il quartetto d’archi è comunque una delle esperienze più gratificanti e belle! Prenotazione essenziale

Espanol :

Aunque representa uno de los mayores retos para un músico de cámara, ¡el cuarteto de cuerda es, sin embargo, una de las experiencias más gratificantes y hermosas! Reserva obligatoria

L’événement Concert: Quatuor Ineo Altkirch a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de tourisme du Sundgau