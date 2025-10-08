Concert Quatuor Ineo Colmar

Concert Quatuor Ineo Colmar mercredi 8 octobre 2025.

Concert Quatuor Ineo

3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Mercredi 2025-10-08 20:00:00

fin : 2025-10-08

2025-10-08

A l’affiche, un ensemble viennois de haut vol. Au programme, Mozart, Ravel et une création contemporaine. Un rendez-vous incontournable !

L’AJAM entame sa saison chambriste à Colmar par le quatuor à cordes, maître incontesté du genre. A l’affiche, un ensemble viennois de haut vol. Au programme, Mozart, Ravel et une création contemporaine. Un rendez-vous incontournable !

S’il représente l’un des plus grands défis pour un chambriste, le quatuor à cordes n’en reste pas moins l’une des expériences les plus gratifiantes et les plus belles ! En témoigne la longue et passionnante histoire du Quatuor Ineo, jalonnée de récompenses internationales et de succès dans le monde entier.

C’est au classicisme viennois d’abord, que la formation autrichienne rendra hommage avec l’un des quatuors les plus audacieux de Mozart. Hommage à la France ensuite, avec l’emblématique œuvre de Ravel. Hommage, enfin, à la création contemporaine qui, dans la continuité d’une tradition de plus de deux siècles, perpétue cet art exigeant.

Ces concerts sont en partenariat avec la saison de musique de chambre du Quatuor Diotima (Académie Diotima, Metz 2024).

Programme

Wolfgang Amadeus Mozart, Quatuor en ut majeur Les Dissonances , K. 465

Yixuan Hu, Gradient

Maurice Ravel, Quatuor à cordes en fa majeur .

3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 29 02 reservation.theatre@colmar.fr

English :

The program features a top-flight Viennese ensemble. On the program: Mozart, Ravel and a contemporary creation. A not-to-be-missed event!

German :

Auf dem Programm steht ein hochkarätiges Wiener Ensemble. Auf dem Programm stehen Mozart, Ravel und eine zeitgenössische Kreation. Ein absolutes Muss!

Italiano :

Il programma prevede un ensemble viennese di prim’ordine. Il programma comprende Mozart, Ravel e una creazione contemporanea. Un appuntamento da non perdere!

Espanol :

El programa cuenta con un conjunto vienés de primer orden. El programa incluye Mozart, Ravel y una creación contemporánea. Una cita ineludible

L’événement Concert Quatuor Ineo Colmar a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de tourisme de Colmar