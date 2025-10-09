Concert Quatuor Ineo | quatuor à cordes Mulhouse

Concert Quatuor Ineo | quatuor à cordes

1 rue de Metz Mulhouse Haut-Rhin

Début : Jeudi 2025-10-09 19:00:00

fin : 2025-10-09 21:00:00

2025-10-09

Le quatuor à cordes, c’est l’art de l’écoute, du dialogue, de l’équilibre. C’est aussi l’un des sommets de la musique de chambre, que seuls les ensembles les plus engagés osent explorer en profondeur. Le Quatuor Ineo en fait partie. Depuis ses débuts, cette formation autrichienne n’a cessé de repousser les limites de son art, portée par une exigence rare et une passion contagieuse.

À travers un programme aussi riche qu’audacieux, le Quatuor Ineo vous invite à un voyage sensible au cœur de trois siècles de musique. D’abord, l’élégance et la modernité du Mozart viennois ; ensuite, la poésie raffinée de Ravel, dont le quatuor est l’un des plus beaux joyaux du répertoire français ; enfin, une œuvre contemporaine de la compositrice Hu, qui prolonge l’élan créatif de cette tradition avec une intensité toute actuelle.

Un concert qui célèbre la richesse du quatuor sous toutes ses formes, entre héritage et renouveau. Une expérience à vivre pleinement, que vous soyez amateur curieux ou mélomane averti. .

1 rue de Metz Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 88 22 19 22 ass.ajam@wanadoo.fr

