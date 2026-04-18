Concert Quatuor La Favorite

1 Rue des Chanoines Guebwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-18 18:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Le Quatuor La Favorite vous invite à un concert de musique baroque italienne. Voix et instruments anciens se mêlent pour un moment élégant et immersif autour des œuvres de Vivaldi et Corelli.

Plongez dans l’élégance et la richesse de la musique baroque italienne avec le Quatuor La Favorite. Porté par des interprètes passionnés, ce concert met à l’honneur les grandes œuvres des XVIIe et XVIIIe siècles, entre virtuosité, expressivité et finesse musicale.

Voix, flûtes à bec, viole de gambe et clavecin dialoguent avec délicatesse pour faire revivre toute la sensibilité de ce répertoire intemporel. Dans un cadre propice à l’écoute et à l’émotion, laissez-vous transporter par les compositions de Vivaldi, Corelli et leurs contemporains, pour un moment suspendu, empreint de beauté et d’harmonie. 0 .

1 Rue des Chanoines Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 91 57

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English :

The Quatuor La Favorite invites you to a concert of Italian Baroque music. Voices and period instruments combine for an elegant, immersive performance of works by Vivaldi and Corelli.

L’événement Concert Quatuor La Favorite Guebwiller a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller