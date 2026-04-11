Concert Quatuor « Les superpickers » Beaulieu-lès-Loches
vendredi 13 novembre 2026 · Beaulieu-lès-Loches
Informations pratiques
Beaulieu-lès-Loches
Concert Quatuor « Les superpickers »
Rue des Morins Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 20:00:00
fin : 2026-11-13 23:00:00
Date(s) :
2026-11-13
L’association Crescendo fête ses 40 ans ! A cette occasion, un concert est proposé avec le quatuor de guitaristes des Superpickers, virtuoses du style « picking » mais aussi en passant par le folk, le jazz, la bossa et le classique.
12 .
Rue des Morins Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 08 92 75 87 crescendo37600@gmail.com
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English :
The Crescendo Association is celebrating its 40th anniversary! To mark the occasion, there will be a concert featuring the Superpickers guitar quartet, virtuosos of the « picking » style who also draw on folk, jazz, bossa nova, and classical music.
L’événement Concert Quatuor « Les superpickers » Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2026-09-05 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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