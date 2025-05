Concert – Quatuor Modigliani – Auditorium de l’Opéra National de Bordeaux Bordeaux, 22 mai 2025 18:00, Bordeaux.

Concert – Quatuor Modigliani Jeudi 22 mai, 20h00 Auditorium de l’Opéra National de Bordeaux De 8.00 € à 32.00 €

Début : 2025-05-22T20:00:00+02:00 – 2025-05-22T21:30:00+02:00

Fin : 2025-05-22T20:00:00+02:00 – 2025-05-22T21:30:00+02:00

On connaît l’amour de Ravel pour la musique espagnole et ses amitiés avec les artistes ibériques de son temps.

L’auteur du Boléro défendait ces œuvres animées d’une « vie intense », où « la mélodie circule à flots bouillonnants » et martelées d’une « prodigieuse animation rythmique ». Aujourd’hui moins connu que Manuel de Falla ou Granados, Joaquín Turina était l’un de ces compositeurs promus par Ravel. La oración del torero, originellement écrite pour quatre mandolines, évoque le contraste entre l’animation féroce de l’arène et du public attendant le spectacle, et la dévotion silencieuse d’un torero priant pour sa vie dans une chapelle attenante. Autre influence importante de la musique de Ravel, le répertoire romantique russe explore lui aussi l’écriture pour ensemble de chambre. Souvenir de Florence, flamboyant sextuor de Tchaïkovski, mêle lyrisme italien et intensité slave, et sera donné ici avec la participation exceptionnelle de deux solistes invités : Hélène Clément, alto (ex Doric String Quartet) et Antoine Lederlin, violoncelle (Quatuor Belcea). Les Modigliani fréquentent Ravel et son unique quatuor depuis de nombreuses années. Œuvre d’un compositeur encore étudiant, impressionné par le chemin ouvert par Debussy, cette première page de musique de chambre n’en est pas moins l’expression d’une esthétique déjà unique.

« Cette musique grave et juvénile apparaît, dans son ardente suavité, comme la plus spontanée que Ravel ait jamais écrite » écrira Roland Manuel. Un riche programme, pour un concert haut en couleurs !

Programme :

Joaquín Turina, La oración del terero

Maurice Ravel, Quatuor à cordes en fa majeur

Piotr Ilitch Tchaïkovski, ” Souvenir de Florence ” sextuor, opus 70, avec la participation exceptionnelle de :

Hélène Clément, alto (ex Doric String Quartet)

Antoine Lederlin, violoncelle (Quatuor Belcea)

Quatuor Modigliani :

“Le Quatuor Modigliani fait partie à l’évidence de la cour des grands.” – Le Monde

Basé à Paris, le Quatuor Modigliani célébrait son 20e anniversaire en 2023. Ils sont les invités réguliers des grandes salles à travers le monde comme des plus prestigieuses séries de quatuor à cordes et de musique de chambre.

En 2017, l’Elbphilharmonie de Hambourg leur a réservé l’honneur d’être le premier quatuor à cordes a se produire sur la grande scène de la salle nouvellement construite. Depuis 2020, le quatuor assure la direction artistique du festival « Vibre ! Quatuors à Bordeaux ».

Le quatuor dirige également le Festival de Saint-Paul de Vence qu’il a fondé. Depuis 2023, le Quatuor Modigliani enseigne à Paris au sein de la première classe de quatuors à cordes initiée par l’Ecole Normale de Musique Alfred Cortot.

Le Quatuor Modigliani enregistre pour le label Mirare depuis 2008 et compte à ce jour dans sa discographie 13 albums qui ont tous été récompensés. En 2024, sa dernière parution consacrée aux quatuors de Grieg et Smetana a recu un accueil enthousiaste de la presse internationale. « Les français du Quatuor Modigliani insufflent à ces oeuvres hautement émotionnelles une énergie, une couleur et une passion ardente » (Rondo, Janvier 2024). Le disque a figuré dans la convoitée liste « bestseller » du Prix allemand de la Critique.

Au cours de la saison 2024/2025, le Quatuor Modigliani se consacrera au plus grand défi que rencontre tout quatuor dans une carrière : enregistrer l’integralité des 16 quatuors à cordes de Beethoven.

D’autres temps forts de cette nouvelle saison incluent une tournée en Amérique du Nord en octobre 2024 ainsi que des concerts à la Laeiszhalle in Hamburg, à l’Auditori de Barcelone, au Konserthus Stockholm ou pour la Schubertiade de Schwarzenberg.

Auditorium de l'Opéra National de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine Situé au coeur du centre historique de la ville, l'Auditorium de l'Opéra National de Bordeaux a ouvert ses portes le 24 janvier 2013. Spectaculaire par sa structure et son acoustique (oeuvre de l'expert acousticien belge Eckhard Kahle), ce lieu hautement qualifié propose une programmation aussi prestigieuse qu'éclectique.

Dirigée par Emmanuel Hondré, directeur général de l’Opéra National de Bordeaux, cette résidence de l’Orchestre Nationale de Bordeaux Aquitaine ouvre à cette formation de nouvelles perspectives depuis son ouverture, lui permettant à la fois d’élargir son répertoire à des oeuvres inenvisageables au Grand-Théâtre en raison de la taille de la fosse d’orchestre et de parfaire l’adéquation des répertoires et des lieux.

Financé par la ville de Bordeaux avec le soutien de l’État et du conseil régional d’Aquitaine, signé par l’architecte mélomane Michel Pétuaud-Létang, ce nouveau temple de la musique – 1 440 places et la plus grande fosse d’orchestre d’Europe – propose au public chefs-d’oeuvre de la littérature musicale et créations, privilégiant les échanges avec les musiciens et s’ouvrant au jazz…

Depuis son ouverture, l’Auditorium de l’Opéra National de Bordeaux a accueilli nombre d’artistes prestigieux, dont Lang Lang, Karita Mattila, Jordi Savall, Anne Gastinel…

Amaury Coeytaux – violon, Loïc Rio – violon, Laurent Marfaing – alto, François Kieffer – violoncelle

