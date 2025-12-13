Concert Quatuor pour cordes Abbaye des Prémontrés Pont-à-Mousson

Concert Quatuor pour cordes

Abbaye des Prémontrés 9 rue Saint Martin Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-22 16:00:00

fin : 2026-02-22 17:00:00

Date(s) :

2026-02-22

Dans le cadre de la programmation musicale de l’Abbaye des Prémontrés, profitez de ce rendez-vous d’exception au cœur de l’abbatiale.

Quatre musiciens de l’Orchestre National de Metz Grand Est vous interpréteront deux pièces majeures le Quatuor n°1 op. 18 en Fa majeur de Beethoven et le Quatuor américain n°12 op. 96 en Fa majeur de Dvorák.

Une introduction commentée viendra éclairer ces œuvres emblématiques, entre élégance classique et inspiration nouvelle.

Musiciens

– Eve-Laure BENOIT, violon

– Émilie BONGIRAUD, violon

– Alain CELO, alto

– Marie-Caroline LABBÉ, violoncelle

Réservation sur le site de l’Abbaye des Prémontrés

PASS 3 CONCERTS profitez d’un tarif préférentiel en réservant les trois concerts de musique classique à l’Abbaye

– Sérénade pour cordes de Beethoven, dimanche 25 janvier à 16h

– Quatuor à cordes (Beethoven et Dvorák), dimanche 22 février à 16h

– Piazzolla et Ravel, dimanche 22 mars à 16hTout public

.

Abbaye des Prémontrés 9 rue Saint Martin Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 10 32

English :

As part of the musical program at the Abbaye des Prémontrés, enjoy this exceptional event in the heart of the abbey church.

Four musicians from the Orchestre National de Metz Grand Est will perform two major works: Beethoven’s Quartet n°1 op. 18 in F major and Dvorák’s American Quartet n°12 op. 96 in F major.

A commented introduction will shed light on these emblematic works, between classical elegance and new inspiration.

Musicians

– Eve-Laure BENOIT, violin

– Émilie BONGIRAUD, violin

– Alain CELO, viola

– Marie-Caroline LABBÉ, cello

Reservations on the Abbaye des Prémontrés website

3 CONCERTS PASS: take advantage of preferential rates by booking three classical music concerts at the Abbey

– Beethoven’s Serenade for Strings, Sunday January 25 at 4pm

– String quartet (Beethoven and Dvorák), Sunday February 22 at 4 pm

– Piazzolla and Ravel, Sunday March 22 at 4pm

L’événement Concert Quatuor pour cordes Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2025-12-13 par OT PONT A MOUSSON