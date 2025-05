Concert Quatuor – Eglise Saint Germain Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, 6 juin 2025 20:00, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac.

Dordogne

Concert Quatuor Eglise Saint Germain Avenue du Général de Gaulle Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Concert Quatuor avec Chiu-Jan Ying au violon, Domenico Milone au violoncelle, Samuel Joly alto et Laura Jaillet au violon. Un oiseau américain de A.Dvorak et J.Haydn. Concert Gratuit.

La commune de Rouffignac-Saint-Cernin vous invite au concert Quatuor, organisé par la municipalité en partenariat avec Duo Devin.

Avec Chiu-Jan Ying au violon, Domenico Milone au violoncelle, Samuel Joly alto et Laura Jaillet au violon.

Le Concert Quatuor interprète A. Dvorak et J. Haydn, « Un oiseau Américain »

Concert gratuit. Entrée libre, dans la limite des places disponibles. .

Eglise Saint Germain Avenue du Général de Gaulle

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 46 46

English : Concert Quatuor

Quartet concert with Chiu-Jan Ying on violin, Domenico Milone on cello, Samuel Joly on viola and Laura Jaillet on violin. An American bird by A.Dvorak and J.Haydn. Free concert.

German : Concert Quatuor

Quartettkonzert mit Chiu-Jan Ying an der Violine, Domenico Milone am Cello, Samuel Joly an der Viola und Laura Jaillet an der Violine. Ein amerikanischer Vogel von A.Dvorak und J.Haydn. Kostenloses Konzert.

Italiano :

Concerto del quartetto con Chiu-Jan Ying al violino, Domenico Milone al violoncello, Samuel Joly alla viola e Laura Jaillet al violino. Un uccello americano di A.Dvorak e J.Haydn. Concerto gratuito.

Espanol : Concert Quatuor

Concierto en cuarteto con Chiu-Jan Ying al violín, Domenico Milone al violonchelo, Samuel Joly a la viola y Laura Jaillet al violín. Un pájaro americano de A.Dvorak y J.Haydn. Concierto gratuito.

