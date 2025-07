Concert-Quatuor Sax’à 4 ANNULE Bruère-Allichamps

Prieuré d’Allichamps Bruère-Allichamps Cher

Début : Samedi 2025-07-19

Le quatuor Sax’à4 à été créé en 2010 par Michel KOBÉTIAK.

Sax’à4 est un quatuor de saxophones peu ordinaire.

Curieux de rencontres, de découvertes et d’explorations, il s’est attaché depuis sa création à aborder tous les répertoires. Leurs enregistrements, leurs créations et leurs collaborations en témoignent.

Ses membres sont Yves DODEMENT, soprano, Guillaume BURET, alto, Gilbert BOYER, ténor, et Jean-Pierre POUX, baryton. .

Prieuré d’Allichamps Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire contact@prieure-allichamps.fr

English :

The Sax?à4 quartet was founded in 2010 by Michel KOBÉTIAK.

Sax?à4 is an unusual saxophone quartet.

German :

Das Sax?à4-Quartett wurde 2010 von Michel KOBÉTIAK gegründet.

Sax?à4 ist ein ungewöhnliches Saxophonquartett.

Italiano :

Il quartetto Sax?à4 è stato fondato nel 2010 da Michel KOBÉTIAK.

Sax?à4 è un quartetto di sassofoni insolito.

Espanol :

El cuarteto Sax?à4 fue fundado en 2010 por Michel KOBÉTIAK.

Sax?à4 es un cuarteto de saxofones fuera de lo común.

