Concert Quatuor Talich Temple de La Rochelle La Rochelle
Concert Quatuor Talich Temple de La Rochelle La Rochelle dimanche 23 novembre 2025.
Concert Quatuor Talich
Temple de La Rochelle 2 rue Saint-Michel La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 17:00:00
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
C’est avec un grand plaisir que nous vous annonçons le 1er concert de la saison 2025-2026.
Depuis plusieurs décennies le Quatuor TALICH s’inscrit dans la grande tradition de la musique de chambre.
.
Temple de La Rochelle 2 rue Saint-Michel La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English : Concert Quatuor Talich
We are delighted to announce the 1st concert of the 2025-2026 season.
For several decades, the TALICH Quartet has been part of the great tradition of chamber music.
German : Konzert Quatuor Talich
Es ist uns eine große Freude, Ihnen das erste Konzert der Saison 2025-2026 anzukündigen.
Seit mehreren Jahrzehnten steht das TALICH-Quartett in der großen Tradition der Kammermusik.
Italiano :
Siamo lieti di annunciare il primo concerto della stagione 2025-2026.
Da diversi decenni il Quartetto TALICH fa parte della grande tradizione della musica da camera.
Espanol : Concierto Quatuor Talich
Nos complace anunciar el 1er concierto de la temporada 2025-2026.
Desde hace varias décadas, el Cuarteto TALICH forma parte de la gran tradición de la música de cámara.
L’événement Concert Quatuor Talich La Rochelle a été mis à jour le 2025-11-12 par Nous La Rochelle