Concert Quatuor Varèse :37ème Festival de Quatuors à cordes du Pays de Fayence Place de l’église Montauroux
Concert Quatuor Varèse :37ème Festival de Quatuors à cordes du Pays de Fayence Place de l’église Montauroux dimanche 14 septembre 2025.
Concert Quatuor Varèse :37ème Festival de Quatuors à cordes du Pays de Fayence
Place de l’église Eglise paroissiale St Barthélemy Montauroux Var
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-09-14 16:00:00
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-09-14
Quatuor Varése
.
Place de l’église Eglise paroissiale St Barthélemy Montauroux 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 08 94 23 13 quatuors.paysdefayence4@orange.fr
English :
Varése Quartet
German :
Varése-Quartett
Italiano :
Quartetto Varése
Espanol :
Cuarteto Varése
L’événement Concert Quatuor Varèse :37ème Festival de Quatuors à cordes du Pays de Fayence Montauroux a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence