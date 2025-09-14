Concert Quatuor Varèse :37ème Festival de Quatuors à cordes du Pays de Fayence Place de l’église Montauroux

Place de l’église Eglise paroissiale St Barthélemy Montauroux Var

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : Dimanche 2025-09-14 16:00:00

2025-09-14

Quatuor Varése

Place de l’église Eglise paroissiale St Barthélemy Montauroux 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 08 94 23 13 quatuors.paysdefayence4@orange.fr

English :

Varése Quartet

German :

Varése-Quartett

Italiano :

Quartetto Varése

Espanol :

Cuarteto Varése

