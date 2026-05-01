Concert Quatuor vocal Bitchebi Église Saint Léonce Saint-Léon-sur-Vézère
Concert Quatuor vocal Bitchebi Église Saint Léonce Saint-Léon-sur-Vézère jeudi 21 mai 2026.
Saint-Léon-sur-Vézère
Concert Quatuor vocal Bitchebi
Église Saint Léonce 51B le bourg Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 18:00:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
18h. Voyage polyphonique du Caucase à la Méditerranée, dans le paysage sonore coloré des polyphonies des traditions orales sardes, géorgiennes, italiennes ou occitanes. 12€
Voyage polyphonique du Caucase à la Méditerranée.
Un spectacle d’un seul tenant, un voyage mis en scène dans le paysage sonore coloré des polyphonies des traditions orales sardes, géorgiennes, italiennes ou occitanes, de nos recherches sur l’émission harmonique de la voix, ponctué d’improvisations vocales et instrumentale au Duduk.
En théâtralisant notre travail sur le timbre, nous souhaitons susciter l’émotion du public à l’aide d’une mise en scène alternant le rire et la gravité, l’attendrissement et l’étonnement. Nous espérons ouvrir l’horizon sonore du spectateur sur des pratiques lointaines, les montagnes du Caucase, la Sardaigne, et les mettre en dialogue avec des pratiques plus proches en occitan ou en français. .
Église Saint Léonce 51B le bourg Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 09 80 24
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English : Concert Quatuor vocal Bitchebi
18h. A polyphonic journey from the Caucasus to the Mediterranean, in the colorful soundscape of Sardinian, Georgian, Italian and Occitan oral traditions. 12?
L’événement Concert Quatuor vocal Bitchebi Saint-Léon-sur-Vézère a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère