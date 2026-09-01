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AGENDA · Montluçon

Concert : Quatuor vocal VERA VOCE Église Saint-Pierre Montluçon

samedi 26 septembre 2026 · Église Saint-Pierre · Montluçon

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Église Saint-Pierre
Adresse
Place Saint-Pierre
Ville
03100 Montluçon
Département
Allier
Tarif
12 12 12

Montluçon

Concert : Quatuor vocal VERA VOCE

Église Saint-Pierre Place Saint-Pierre Montluçon Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

L’association lyrique Vera Voce vous propose des duos, trios et quatuors sur les airs de Mozart, Haydn, Rossini, Verdi.
Billetterie sur place à partir de 19h30.
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Église Saint-Pierre Place Saint-Pierre Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 89 22 43  associationlyrique.veravoce@gmail.com

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English :

The Vera Voce opera ensemble presents duets, trios, and quartets featuring arias by Mozart, Haydn, Rossini, and Verdi.
Tickets available at the door starting at 7:30 p.m.

L’événement Concert : Quatuor vocal VERA VOCE Montluçon a été mis à jour le 2026-09-08 par Montluçon Tourisme

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