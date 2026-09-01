Concert : Quatuor vocal VERA VOCE Église Saint-Pierre Montluçon

Informations pratiques

Montluçon

Concert : Quatuor vocal VERA VOCE

Église Saint-Pierre Place Saint-Pierre Montluçon Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

L’association lyrique Vera Voce vous propose des duos, trios et quatuors sur les airs de Mozart, Haydn, Rossini, Verdi.

Billetterie sur place à partir de 19h30.

.

Église Saint-Pierre Place Saint-Pierre Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 89 22 43 associationlyrique.veravoce@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Vera Voce opera ensemble presents duets, trios, and quartets featuring arias by Mozart, Haydn, Rossini, and Verdi.

Tickets available at the door starting at 7:30 p.m.

L’événement Concert : Quatuor vocal VERA VOCE Montluçon a été mis à jour le 2026-09-08 par Montluçon Tourisme