Concert : Quatuor vocal VERA VOCE Église Saint-Pierre Montluçon
samedi 26 septembre 2026 · Église Saint-Pierre · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
Concert : Quatuor vocal VERA VOCE
Église Saint-Pierre Place Saint-Pierre Montluçon Allier
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
L’association lyrique Vera Voce vous propose des duos, trios et quatuors sur les airs de Mozart, Haydn, Rossini, Verdi.
Billetterie sur place à partir de 19h30.
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Église Saint-Pierre Place Saint-Pierre Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 89 22 43 associationlyrique.veravoce@gmail.com
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English :
The Vera Voce opera ensemble presents duets, trios, and quartets featuring arias by Mozart, Haydn, Rossini, and Verdi.
Tickets available at the door starting at 7:30 p.m.
L’événement Concert : Quatuor vocal VERA VOCE Montluçon a été mis à jour le 2026-09-08 par Montluçon Tourisme
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