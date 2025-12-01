Concert Quatuor Zahir Théâtre Emile Loubet Montélimar
Concert Quatuor Zahir Théâtre Emile Loubet Montélimar mardi 16 décembre 2025.
Concert Quatuor Zahir
Théâtre Emile Loubet 1, place du Théâtre Montélimar Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-12-16 20:30:00
fin : 2025-12-16 22:00:00
2025-12-16
Le Quatuor Zahir réinvente le saxophone et explore avec audace les grands répertoires classiques. De Piazzolla à Debussy, en passant par Bernstein et Ravel, ces quatre musiciens virtuoses offrent une interprétation vibrante et moderne des chefs-d’œuvre.
+33 6 76 61 83 91
English :
The Quatuor Zahir reinvents the saxophone and boldly explores the great classical repertoires. From Piazzolla to Debussy, via Bernstein and Ravel, these four virtuoso musicians offer a vibrant, modern interpretation of masterpieces.
