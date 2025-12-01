Concert Quatuor Zahir Théâtre Emile Loubet Montélimar

Concert Quatuor Zahir

Théâtre Emile Loubet 1, place du Théâtre Montélimar Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16 20:30:00

fin : 2025-12-16 22:00:00

Date(s) :

2025-12-16

Le Quatuor Zahir réinvente le saxophone et explore avec audace les grands répertoires classiques. De Piazzolla à Debussy, en passant par Bernstein et Ravel, ces quatre musiciens virtuoses offrent une interprétation vibrante et moderne des chefs-d’œuvre.

.

Théâtre Emile Loubet 1, place du Théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 61 83 91

English :

The Quatuor Zahir reinvents the saxophone and boldly explores the great classical repertoires. From Piazzolla to Debussy, via Bernstein and Ravel, these four virtuoso musicians offer a vibrant, modern interpretation of masterpieces.

L’événement Concert Quatuor Zahir Montélimar a été mis à jour le 2025-11-27 par Montélimar Tourisme Agglomération