Concert Que Diable! Parc des chasses Langrune-sur-Mer

Concert Que Diable!

Parc des chasses 1 Café avec 5 Pailles Langrune-sur-Mer Calvados

Début : 2025-10-03 20:30:00

fin : 2025-10-03 22:30:00

Que Diable ?

» Lorsque la poésie d’un rappeur à la voix chaude se mêle à celle d’un violon envoûtant, il n’y a plus qu’un pas de l’asphalte au Balkans… Et pour le reste, Que Diable !, il faut juste se laisser porter . » .

Parc des chasses 1 Café avec 5 Pailles Langrune-sur-Mer 14830 Calvados Normandie 1cafe5pailles@lilo.org

English : Concert Que Diable!

When the poetry of a warm-voiced rapper blends with that of an enchanting violin, it’s just a short step from asphalt to the Balkans… And for the rest, Que Diable! you just have to let yourself go

German :

Wenn sich die Poesie eines Rappers mit warmer Stimme mit der einer betörenden Violine vermischt, ist es nur noch ein Schritt vom Asphalt bis zum Balkan… Und für den Rest, Que Diable! muss man sich einfach treiben lassen

Italiano :

Quando la poesia di un rapper dalla voce calda si fonde con quella di un violino incantato, il passo dall’asfalto ai Balcani è breve… E per il resto, che diamine, basta lasciarsi andare!

Espanol :

Cuando la poesía de un rapero de voz cálida se mezcla con la de un violín hechizante, sólo hay que dar un pequeño paso para pasar del asfalto a los Balcanes… Y para el resto, qué demonios, ¡sólo hay que dejarse llevar!

L’événement Concert Que Diable! Langrune-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-23 par Calvados Attractivité