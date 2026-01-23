Concert Queen Killers Forges-les-Eaux
Concert Queen Killers
Espace de Forges Forges-les-Eaux Seine-Maritime
Début : 2026-02-10 20:30:00
Queen Killers est un cover band dédié au plus grand groupe de rock de tous les temps: Queen.
Réunis autour d’une passion commune pour ce groupe mythique, les musiciens/chanteurs du combo sont tous professionnels et possèdent une solide expérience de la scène.
Vous retrouverez l’extravagance, la flamboyance et bien sûr l’énergie du quatuor anglais, grâce à des années de pratique de la musique de Queen. .
Espace de Forges Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 89 80 80
