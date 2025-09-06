Concert Queen killers Salle Michel Vallery Montivilliers

Concert Queen killers Salle Michel Vallery Montivilliers vendredi 16 janvier 2026.

Concert Queen killers

Salle Michel Vallery 1 Rue Oscar Commettant Montivilliers Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 20:30:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Queen Killers est un tribute band dédié au plus grand groupe de rock de tous les temps Queen. Vous retrouverez l’extravagance, la flamboyance et bien sûr l’énergie du quatuor anglais lors de ce concert. Si Queen Killers est un cover band, il n’est en aucun cas une copie, point de perruques ou de moustache, mais une incroyable envie de rendre hommage à leurs idoles par le prisme d’une vision plus ancrée dans leur époque.

Sur inscription .

Salle Michel Vallery 1 Rue Oscar Commettant Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 58 billetterie@ville-montivilliers.fr

English : Concert Queen killers

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Queen killers Montivilliers a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie