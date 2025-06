Concert Quel bonheur ! Kaysersberg Vignoble 28 juin 2025 20:00

Haut-Rhin

Concert Quel bonheur ! Place de l’église Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-06-28 20:00:00

fin : 2025-06-28 21:30:00

2025-06-28

Les voix de deux ensembles vocaux résonnent au coeur de l’église et sont accompagnées avec violons et violoncelle.

L’ensemble mixte « Il était une voix » et l’ensemble vocal féminin « Vox’Elles » vous présent le concert « Quel bonheur ».

Un spectacle de chant choral ? Oui, mais pas seulement ! C’est une ode au bonheur, un hommage à la joie, un voyage au pays des papillons dans le ventre.

A la direction Sandrine Stöhr, avec Iris Bois et Hélène Buob aux violons ainsi que Bénédicte Cattez au violoncelle.

Un bon moment musical en perspective.

Place de l’église

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 52 05 emvk@emvk.fr

English :

The voices of two vocal ensembles resonate in the heart of the church, accompanied by violins and cello.

German :

Die Stimmen von zwei Vokalensembles erklingen im Herzen der Kirche und werden von Violinen und Cello begleitet.

Italiano :

Le voci di due gruppi vocali risuonano nel cuore della chiesa, accompagnate da violini e violoncelli.

Espanol :

Las voces de dos conjuntos vocales resuenan en el corazón de la iglesia, acompañadas de violines y violonchelo.

