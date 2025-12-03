Concert « Quelle Barbe ! » à la Mairie du 13e Mairie du 13e arrondissement Paris
Concert « Quelle Barbe ! » à la Mairie du 13e Mairie du 13e arrondissement Paris mercredi 3 décembre 2025.
L’Harmonie des Deux Rives propose une exploration
capillaire en musique à l’occasion de Movember. Pour l’occasion, elle
interprétera un programme varié entre transcriptions classiques, musiques de
film et compositions originales pour orchestre d’harmonie. Le programme propose
un tour d’horizon de quelques barbus – et barbiers – célèbres (Barbier de
Séville, “Big Moustache” dans La grande vadrouille, et Mario) ainsi
qu’un détour par le personnage de Raiponce. Le conte autour de la chevelure
exceptionnelle de Raiponce sera narré au regard de la musique originale de Bert
Appermont.
Le mercredi 03 décembre 2025
de 20h30 à 22h00
gratuit
Entrée libre sur inscription : Harmonie des Deux Rives – Paris
Public enfants, jeunes et adultes.
Mairie du 13e arrondissement Place d’Italie 75013 Paris
+33676094143 didier.beutier@wanadoo.fr https://facebook.com/harmoniedesdeuxrives https://facebook.com/harmoniedesdeuxrives