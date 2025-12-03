L’Harmonie des Deux Rives propose une exploration

capillaire en musique à l’occasion de Movember. Pour l’occasion, elle

interprétera un programme varié entre transcriptions classiques, musiques de

film et compositions originales pour orchestre d’harmonie. Le programme propose

un tour d’horizon de quelques barbus – et barbiers – célèbres (Barbier de

Séville, “Big Moustache” dans La grande vadrouille, et Mario) ainsi

qu’un détour par le personnage de Raiponce. Le conte autour de la chevelure

exceptionnelle de Raiponce sera narré au regard de la musique originale de Bert

Appermont.

L’Harmonie des Deux Rives propose une exploration capillaire en musique.

Le mercredi 03 décembre 2025

de 20h30 à 22h00

gratuit

Entrée libre sur inscription : Harmonie des Deux Rives – Paris

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-03T21:30:00+01:00

fin : 2025-12-03T23:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-03T20:30:00+02:00_2025-12-03T22:00:00+02:00

Mairie du 13e arrondissement Place d’Italie 75013 Paris

+33676094143 didier.beutier@wanadoo.fr https://facebook.com/harmoniedesdeuxrives https://facebook.com/harmoniedesdeuxrives