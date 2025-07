Concert « Qu’elle est petite la pensée qui peut remplir toute une vie » Place Radoult de Lafosse Cusset

Concert « Qu’elle est petite la pensée qui peut remplir toute une vie » Place Radoult de Lafosse Cusset dimanche 20 juillet 2025.

Concert « Qu’elle est petite la pensée qui peut remplir toute une vie »

Place Radoult de Lafosse Eglise Saint-Saturnin Cusset Allier

Début : Dimanche 2025-07-20 16:00:00

fin : 2025-07-20 17:00:00

2025-07-20

Le COGE, choeur a capella constitué d’une trentaine d’étudiants et de jeunes actifs amateurs, vous propose un programme inspiré par la phrase du philosophe L. Wittgenstein « Qu’elle est petite, la pensée qui peut remplir toute une vie »

Place Radoult de Lafosse Eglise Saint-Saturnin Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes stage_chant@mgecoge.org

English :

The COGE, an a capella choir made up of some thirty students and young active amateurs, offers a program inspired by the phrase of the philosopher L. Wittgenstein « How small is the thought that can fill a whole life »

German :

Der COGE, ein A-cappella-Chor, der aus etwa 30 Studenten und jungen aktiven Amateuren besteht, bietet Ihnen ein Programm, das von dem Satz des Philosophen L. Wittgenstein « Wie klein ist der Gedanke, der ein ganzes Leben erfüllen kann » inspiriert ist

Italiano :

Il COGE, coro a cappella composto da una trentina di studenti e giovani lavoratori amatoriali, propone un programma ispirato alle parole del filosofo L. Wittgenstein « Quanto è piccolo il pensiero che può riempire una vita »

Espanol :

El COGE, coro a capella formado por una treintena de estudiantes y jóvenes aficionados, ofrece un programa inspirado en las palabras del filósofo L. Wittgenstein « Qué pequeño es el pensamiento que puede llenar toda una vida »

