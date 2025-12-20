Concert Quelque chose de Johnny, Espace Montrichard Pont-à-Mousson

Concert Quelque chose de Johnny

Espace Montrichard Chemin de Montrichard Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-01-17 20:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Le Rotary Club de Pont-à-Mousson vous invite à son concert au profit de l’association Jeune et Rose, qui œuvre pour la sensibilisation au cancer du sein chez les jeunes femmes

Spectacle hommage Quelque chose de Johnny

12 musiciens sur scène pour faire revivre les plus grands titres de Johnny Hallyday dans une ambiance rock et généreuse

En participant, vous soutenez une belle cause tout en passant une soirée inoubliable !

Ouverture des portes à 19hTout public

.

Espace Montrichard Chemin de Montrichard Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est concert1701@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Rotary Club of Pont-à-Mousson invites you to its benefit concert for the Jeune et Rose association, which raises awareness of breast cancer among young women

Tribute show: Quelque chose de Johnny

12 musicians on stage to bring Johnny Hallyday’s greatest hits back to life in a generous rock atmosphere

By taking part, you’ll be supporting a worthy cause and enjoying an unforgettable evening!

Doors open at 7pm

L’événement Concert Quelque chose de Johnny Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2025-12-20 par OT PONT A MOUSSON