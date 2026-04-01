Concert Quelques mots d’amour Salle Jacques Villeret Cornimont

Concert Quelques mots d’amour

Salle Jacques Villeret 16 Rue des Grands Meix Cornimont Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-19 15:30:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Concert hommage à France Gall, Véronique Sanson, Michel Berger et Starmania. Entrée gratuite avec libre participation.Tout public

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Salle Jacques Villeret 16 Rue des Grands Meix Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 3 29 25 42 83 contact@ecsp-cornimont.org

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English :

Tribute concert to France Gall, Véronique Sanson, Michel Berger and Starmania. Free admission with free participation.

L’événement Concert Quelques mots d’amour Cornimont a été mis à jour le 2026-03-26 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES