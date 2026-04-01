Concert Quelques mots d’amour Salle Jacques Villeret Cornimont
Concert Quelques mots d’amour Salle Jacques Villeret Cornimont dimanche 19 avril 2026.
Concert Quelques mots d’amour
Salle Jacques Villeret 16 Rue des Grands Meix Cornimont Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-19 15:30:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Concert hommage à France Gall, Véronique Sanson, Michel Berger et Starmania. Entrée gratuite avec libre participation.Tout public
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Salle Jacques Villeret 16 Rue des Grands Meix Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 3 29 25 42 83 contact@ecsp-cornimont.org
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English :
Tribute concert to France Gall, Véronique Sanson, Michel Berger and Starmania. Free admission with free participation.
L’événement Concert Quelques mots d’amour Cornimont a été mis à jour le 2026-03-26 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES