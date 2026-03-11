Concert Qu’em ço qui em Calmont

Concert Qu’em ço qui em

Église notre dame de Ceignac Calmont Aveyron

Samedi 2026-03-21

2026-03-21

2026-03-21

Pause musicale le samedi 21 mars à 16 h à la Basilique de Ceignac.

Pour ce moment musical proposé par le Club des Bons Vivants de Calmont, les choristes YaQua Chanter de Centrès dirigé par Pierre Laurent interprèteront un répertoire éclectique mêlant chants sacrés, pop actuelle et harmonies polyphoniques. Le chœur d’hommes QU’ EM CO QUI EM , formation de la Bigorre fera résonner la profondeur et la puissance de ses voix d’hommes.

Église notre dame de Ceignac Calmont 12450 Aveyron Occitanie

Musical break on Saturday March 21 at 4pm at the Basilique de Ceignac.

