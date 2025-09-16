Concert Quentin Buffier église du village Saint-Lary-Soulan

Concert Quentin Buffier église du village Saint-Lary-Soulan mardi 16 septembre 2025.

Concert Quentin Buffier

église du village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-09-16 21:00:00

fin : 2025-09-16

2025-09-16

Soirée guitare avec Quentin Buffier.

Quentin Buffier pratique la musique depuis son plus jeune âge. Il a fait ses débuts au piano, puis il est rapidement devenu multi-instrumentiste. Son instrument principal était la basse, mais il jouait également de la guitare, de la batterie, tout en continuant le piano.

Il étudie le jazz et la musique actuelle à Music’halle (Toulouse) où il rencontre de nombreux musiciens avec lesquels il fondent de nombreuses formations.

Il apprend en parallèle le flamenco avec Pierre Pradal, puis il se perfectionne auprès de José Sanchez, David y Carlos de la Jacoba, Samuelito…

église du village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 43 81 eglise.aurelouron@free.fr

English :

Guitar evening with Quentin Buffier.

Quentin Buffier has been playing music from an early age. He started out on the piano, and soon became a multi-instrumentalist. His main instrument was bass, but he also played guitar and drums, while continuing to play piano.

He studied jazz and contemporary music at Music’halle (Toulouse), where he met a number of musicians with whom he formed several groups.

At the same time, he learned flamenco with Pierre Pradal, and went on to perfect his skills with José Sanchez, David y Carlos de la Jacoba, Samuelito…

German :

Gitarrenabend mit Quentin Buffier.

Quentin Buffier macht seit seiner frühesten Kindheit Musik. Er begann am Klavier, wurde dann aber schnell zum Multiinstrumentalisten. Sein Hauptinstrument war der Bass, aber er spielte auch Gitarre und Schlagzeug, während er das Klavierspielen fortsetzte.

Er studierte Jazz und aktuelle Musik an der Music’halle (Toulouse), wo er viele Musiker kennenlernte, mit denen er zahlreiche Formationen gründete.

Parallel dazu lernte er Flamenco bei Pierre Pradal und perfektionierte seine Fähigkeiten bei José Sanchez, David y Carlos de la Jacoba, Samuelito…

Italiano :

Serata di chitarra con Quentin Buffier.

Quentin Buffier suona musica fin dalla più tenera età. Ha iniziato con il pianoforte, ma presto è diventato un polistrumentista. Il suo strumento principale è il basso, ma suona anche la chitarra e la batteria, pur continuando a suonare il pianoforte.

Studia jazz e musica contemporanea alla Music’halle (Tolosa), dove incontra diversi musicisti con i quali forma diversi gruppi.

Contemporaneamente ha imparato il flamenco con Pierre Pradal, perfezionandosi poi con José Sanchez, David y Carlos de la Jacoba, Samuelito…

Espanol :

Tarde de guitarra con Quentin Buffier.

Quentin Buffier toca música desde muy joven. Empezó tocando el piano, pero pronto se convirtió en un multiinstrumentista. Su instrumento principal era el bajo, pero también tocaba la guitarra y la batería, sin dejar de tocar el piano.

Estudió jazz y música contemporánea en Music’halle (Toulouse), donde conoció a varios músicos con los que formó varios grupos.

Paralelamente, aprende flamenco con Pierre Pradal y se perfecciona con José Sánchez, David y Carlos de la Jacoba, Samuelito…

