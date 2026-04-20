[Concert] Quentin Dézérald L’Inattendu Dieppe

Dieppe

[Concert] Quentin Dézérald

L’Inattendu / 11 avenue Normandie Sussex Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Venez profiter d’une soirée musicale autour de la chanson française, entre compositions originales et reprises

Un moment convivial et chaleureux à partager, rythmé par des textes et des mélodies qui font écho à tous.

Prix libre

Bar et restauration sur place .

L’Inattendu / 11 avenue Normandie Sussex Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie atelier13collectif@gmail.com

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English : [Concert] Quentin Dézérald

L’événement [Concert] Quentin Dézérald Dieppe a été mis à jour le 2026-04-17 par Seine-Maritime Attractivité