[Concert] Quentin Dézérald L’Inattendu Dieppe
[Concert] Quentin Dézérald L’Inattendu Dieppe samedi 23 mai 2026.
Dieppe
[Concert] Quentin Dézérald
L’Inattendu / 11 avenue Normandie Sussex Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Venez profiter d’une soirée musicale autour de la chanson française, entre compositions originales et reprises
Un moment convivial et chaleureux à partager, rythmé par des textes et des mélodies qui font écho à tous.
Prix libre
Bar et restauration sur place .
L’Inattendu / 11 avenue Normandie Sussex Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie atelier13collectif@gmail.com
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English : [Concert] Quentin Dézérald
L’événement [Concert] Quentin Dézérald Dieppe a été mis à jour le 2026-04-17 par Seine-Maritime Attractivité
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