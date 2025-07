Concert Quidam Trio à Espagnac-Sainte-Eulalie Espagnac-Sainte-Eulalie

Début : 2025-08-01 19:30:00

fin : 2025-08-01

2025-08-01

Le “World-Guinguette” de Quidam Trio est un voyage musical plein de surprises et d’énergie. Trois musiciens jouent des airs attrapés à la volée, collectés en chemin de l’Europe de l’Est à l’Amérique latine. Leur groove entraînant et leurs couleurs sonores plongent le public dans une aventure vivante et festive.

– 19h30 Ouverture et restauration sur place

– 20h00 Concert Quidam Trio (accordéon, clarinette, percussions)

Organisateur Bistrot du Prieuré .

prieuré Espagnac-Sainte-Eulalie 46320 Lot Occitanie

English :

Quidam Trio?s ?World-Guinguette? is a musical journey full of surprises and energy. Three musicians play tunes caught on the fly, collected along the way from Eastern Europe to Latin America. Their catchy grooves and colorful sounds plunge the audience into a lively, festive adventure.

German :

Die « World-Guinguette » des Quidam Trios ist eine musikalische Reise voller Überraschungen und Energie. Drei Musiker spielen Melodien, die sie auf ihrem Weg von Osteuropa nach Lateinamerika gesammelt haben. Ihr mitreißender Groove und ihre Klangfarben lassen das Publikum in ein lebendiges und festliches Abenteuer eintauchen.

Italiano :

La « World-Guinguette » del Quidam Trio è un viaggio musicale pieno di sorprese e di energia. I tre musicisti suonano melodie raccolte al volo, raccolte lungo il percorso dall’Europa dell’Est all’America Latina. Il loro groove orecchiabile e i loro suoni colorati immergono il pubblico in un’avventura vivace e festosa.

Espanol :

La « Guinguette del mundo » de Quidam Trio es un viaje musical lleno de sorpresas y energía. Tres músicos interpretan melodías recogidas sobre la marcha, desde Europa del Este hasta América Latina. Su ritmo pegadizo y sus sonidos coloristas sumergen al público en una aventura animada y festiva.

