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Concert Quietamo à Coulon Salle des fêtes de Coulon Coulon

samedi 19 septembre 2026 · Salle des fêtes de Coulon · Coulon

Concert Quietamo à Coulon Salle des fêtes de Coulon Coulon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Salle des fêtes de Coulon
Adresse
Rue Gabriel Auchier
Ville
79510 Coulon
Département
Deux-Sèvres
Tarif
15 15 15 Tarif de base - plein tarif

Coulon

Concert Quietamo à Coulon

Salle des fêtes de Coulon Rue Gabriel Auchier Coulon Deux-Sèvres

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19 23:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Vibrez aux rythmes des musiques latines qui swinguent et qui rassemblent avec Quietamo, en concert dans la salle des fêtes de Coulon.   .

Salle des fêtes de Coulon Rue Gabriel Auchier Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 65 66 17  jumelageirchester@gmail.com

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English : Concert Quietamo à Coulon

L’événement Concert Quietamo à Coulon Coulon a été mis à jour le 2026-09-09 par ADT 79

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