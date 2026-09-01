Concert Quietamo à Coulon Salle des fêtes de Coulon Coulon
samedi 19 septembre 2026 · Salle des fêtes de Coulon · Coulon
Informations pratiques
Coulon
Concert Quietamo à Coulon
Salle des fêtes de Coulon Rue Gabriel Auchier Coulon Deux-Sèvres
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19 23:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Vibrez aux rythmes des musiques latines qui swinguent et qui rassemblent avec Quietamo, en concert dans la salle des fêtes de Coulon. .
Salle des fêtes de Coulon Rue Gabriel Auchier Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 65 66 17 jumelageirchester@gmail.com
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English : Concert Quietamo à Coulon
L’événement Concert Quietamo à Coulon Coulon a été mis à jour le 2026-09-09 par ADT 79