Concert Quietamo à Coulon Salle des fêtes de Coulon Coulon

Informations pratiques

Coulon

Concert Quietamo à Coulon

Salle des fêtes de Coulon Rue Gabriel Auchier Coulon Deux-Sèvres

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19 23:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Vibrez aux rythmes des musiques latines qui swinguent et qui rassemblent avec Quietamo, en concert dans la salle des fêtes de Coulon. .

Salle des fêtes de Coulon Rue Gabriel Auchier Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 65 66 17 jumelageirchester@gmail.com

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English : Concert Quietamo à Coulon

L’événement Concert Quietamo à Coulon Coulon a été mis à jour le 2026-09-09 par ADT 79