Concert Quincena Musical Bachceloa Akademia x Bachceloa Consort Rue de l’Église Saint-Pée-sur-Nivelle
Concert Quincena Musical Bachceloa Akademia x Bachceloa Consort Rue de l’Église Saint-Pée-sur-Nivelle vendredi 14 août 2026.
Saint-Pée-sur-Nivelle
Concert Quincena Musical Bachceloa Akademia x Bachceloa Consort
Rue de l’Église Eglise Saint Pierre Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14 22:05:00
Date(s) :
2026-08-14
Venez nous rejoindre pour partager un grand moment de la Quincena Musical Andante en écoutant les grands compositeurs Georges Philippe Telemann (1681-1767). Christophe Graupner (1683-1760). Jean Sebastien Bach (1685-1750).
Solistes Maëlys Robinne, soprano Anastasiia Erofeeva, mezzo-soprano. Musiciens Katy Elkin, hautbois David Gutiérrez, flûte traversière Ignacio Ramal, violon Angela Moro, violon Ricardo Gil, alto Guillermo Turina, violoncelle Daniel Tarrida, piano et chef d’orchestre. .
Rue de l’Église Eglise Saint Pierre Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69 saintpeesurnivelle@otpaysbasque.com
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English : Concert Quincena Musical Bachceloa Akademia x Bachceloa Consort
L’événement Concert Quincena Musical Bachceloa Akademia x Bachceloa Consort Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Pays Basque
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