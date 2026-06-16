Concert Quincena Musical Bachceloa Akademia x Bachceloa Consort Rue de l’Église Saint-Pée-sur-Nivelle

Saint-Pée-sur-Nivelle

Concert Quincena Musical Bachceloa Akademia x Bachceloa Consort

Rue de l’Église Eglise Saint Pierre Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 21:00:00

fin : 2026-08-14 22:05:00

Date(s) :

2026-08-14

Venez nous rejoindre pour partager un grand moment de la Quincena Musical Andante en écoutant les grands compositeurs Georges Philippe Telemann (1681-1767). Christophe Graupner (1683-1760). Jean Sebastien Bach (1685-1750).

Solistes Maëlys Robinne, soprano Anastasiia Erofeeva, mezzo-soprano. Musiciens Katy Elkin, hautbois David Gutiérrez, flûte traversière Ignacio Ramal, violon Angela Moro, violon Ricardo Gil, alto Guillermo Turina, violoncelle Daniel Tarrida, piano et chef d’orchestre. .

Rue de l’Église Eglise Saint Pierre Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69 saintpeesurnivelle@otpaysbasque.com

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English : Concert Quincena Musical Bachceloa Akademia x Bachceloa Consort

L’événement Concert Quincena Musical Bachceloa Akademia x Bachceloa Consort Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Pays Basque