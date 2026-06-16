Concert Quincenal Musical Orchestre Euskadi Place Xan Ithourria Saint-Pée-sur-Nivelle
Concert Quincenal Musical Orchestre Euskadi Place Xan Ithourria Saint-Pée-sur-Nivelle vendredi 7 août 2026.
Saint-Pée-sur-Nivelle
Concert Quincenal Musical Orchestre Euskadi
Place Xan Ithourria Espace Culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07 22:15:00
Date(s) :
2026-08-07
Venez nous rejoindre pour partager un grand moment de la Quincena Musical Andante en écoutant les grands compositeurs Antonio Vivaldi (1678-1741) Ouverture l’olimpiade. Jean Sebastien Bach (1685-1750) Concerto pour violon en Sol mineur. Jean Sebastien Bach (1685-1750) Suite en La mineur pour violon et cordes. Georges Philippe Telemann (1681-1767) Suite N° 89 Don Quichotte. 1er violon et chef d’orchestre Lina Tur Bonet. .
Place Xan Ithourria Espace Culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69 saintpeesurnivelle@otpaysbasque.com
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English : Concert Quincenal Musical Orchestre Euskadi
L’événement Concert Quincenal Musical Orchestre Euskadi Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Pays Basque
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