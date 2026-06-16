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Concert Quincenal Musical Orchestre Euskadi Place Xan Ithourria Saint-Pée-sur-Nivelle

Concert Quincenal Musical Orchestre Euskadi Place Xan Ithourria Saint-Pée-sur-Nivelle

Concert Quincenal Musical Orchestre Euskadi Place Xan Ithourria Saint-Pée-sur-Nivelle vendredi 7 août 2026.

Lieu : Place Xan Ithourria

Adresse : Espace Culturel Larreko

Ville : 64310 Saint-Pée-sur-Nivelle

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif réduit

Saint-Pée-sur-Nivelle

Concert Quincenal Musical Orchestre Euskadi

Place Xan Ithourria Espace Culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07 22:15:00

Date(s) :
2026-08-07

Venez nous rejoindre pour partager un grand moment de la Quincena Musical Andante en écoutant les grands compositeurs Antonio Vivaldi (1678-1741) Ouverture l’olimpiade. Jean Sebastien Bach (1685-1750) Concerto pour violon en Sol mineur. Jean Sebastien Bach (1685-1750) Suite en La mineur pour violon et cordes. Georges Philippe Telemann (1681-1767) Suite N° 89 Don Quichotte. 1er violon et chef d’orchestre Lina Tur Bonet.   .

Place Xan Ithourria Espace Culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69  saintpeesurnivelle@otpaysbasque.com

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English : Concert Quincenal Musical Orchestre Euskadi

L’événement Concert Quincenal Musical Orchestre Euskadi Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Pays Basque

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