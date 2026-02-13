Concert QUINTET DE LARD (Jazz) Gare des Lumières Aisey-sur-Seine

Concert QUINTET DE LARD (Jazz)

JAZZ !!!!

Opus 3 de QUINTET DE LARD à la Gare. Version hivernale et intimiste de fin d’hiver au Bistrot, avec la participation exceptionnelle de Didier Vidal.

La formation dynamique 100% jazz nous propose un cocktail de titres emblématiques des grandes époques. Swing, be bop, calypso, bossa, jazz-rock et compositions personnelles.

Ouvert à tous (adhésion:2€/journée-20€/année)

19h RESTAURATION (réservation)

20h CONCERT (pas de réservation, les 1ers arrivés sont les mieux placés) .

Gare des Lumières 5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 45 53 58 garedeslumieres@gmail.com

