Concert QUINTET DE LARD (Jazz) Gare des Lumières Aisey-sur-Seine vendredi 6 mars 2026.
Gare des Lumières 5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine Côte-d’Or
Début : 2026-03-06 20:00:00
2026-03-06
JAZZ !!!!
Opus 3 de QUINTET DE LARD à la Gare. Version hivernale et intimiste de fin d’hiver au Bistrot, avec la participation exceptionnelle de Didier Vidal.
La formation dynamique 100% jazz nous propose un cocktail de titres emblématiques des grandes époques. Swing, be bop, calypso, bossa, jazz-rock et compositions personnelles.
Ouvert à tous (adhésion:2€/journée-20€/année)
19h RESTAURATION (réservation)
20h CONCERT (pas de réservation, les 1ers arrivés sont les mieux placés) .
Gare des Lumières 5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 45 53 58 garedeslumieres@gmail.com
