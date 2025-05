Concert Quintet de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg – Murbach, 31 mai 2025 16:00, Murbach.

Haut-Rhin

Concert Quintet de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg rue de l’église Murbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-05-31 16:00:00

fin : 2025-05-31

Date(s) :

2025-05-31

Le 31 mai à l’abbaye de Murbach, le Quintette de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg offre un moment musical d’exception dans le cadre de l’événement Art et Balade. Un concert intimiste au cœur d’un patrimoine remarquable, entre art, nature et émotion.

Le 31 mai 2025 à 16h, l’abbaye de Murbach accueillera un concert exceptionnel du Quintette de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg, dans le cadre de l’événement Art et Balade . Ce rendez-vous musical s’inscrit au cœur d’un week-end dédié à la rencontre entre patrimoine et création contemporaine, où les œuvres d’art investissent granges et garages du village pour une promenade artistique inédite.

Dans l’acoustique majestueuse de l’abbaye, les musiciens interpréteront un programme raffiné de musique de chambre, offrant une parenthèse musicale d’une grande intensité. Ce concert est une occasion unique de découvrir ou redécouvrir l’abbaye de Murbach, joyau roman niché au cœur des Vosges, sublimée par la virtuosité des musiciens de l’OPS.

Un moment de grâce à ne pas manquer, alliant art, musique et patrimoine dans un cadre naturel exceptionnel. 0 .

rue de l’église

Murbach 68530 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 91 05

English :

On May 31 at Murbach Abbey, the Quintette de l?Orchestre Philharmonique de Strasbourg offers an exceptional musical experience as part of the Art et Balade event. An intimate concert in the heart of a remarkable heritage site, combining art, nature and emotion.

German :

Am 31. Mai bietet das Quintett des Orchestre Philharmonique de Strasbourg im Rahmen der Veranstaltung Art et Balade einen außergewöhnlichen musikalischen Moment in der Abtei von Murbach. Ein intimes Konzert im Herzen eines bemerkenswerten Kulturerbes, zwischen Kunst, Natur und Emotionen.

Italiano :

Il 31 maggio, presso l’Abbazia di Murbach, il Quintette de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg offre un’esperienza musicale eccezionale nell’ambito della manifestazione Art et Balade. Un concerto intimo nel cuore di uno straordinario patrimonio culturale, che unisce arte, natura ed emozione.

Espanol :

El 31 de mayo, en la Abadía de Murbach, el Quinteto de la Orquesta Filarmónica de Estrasburgo ofrece una experiencia musical excepcional en el marco del evento Art et Balade. Un concierto íntimo en el corazón de un patrimonio excepcional que combina arte, naturaleza y emoción.

L’événement Concert Quintet de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg Murbach a été mis à jour le 2025-05-21 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller